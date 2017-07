VIDEO. Australie: Naissance ultra rare d'un wombat à museau poilu du Nord

Voici le petit wombat à museau poilu du Nord qui vient de naître dans l'Etat du Queensland en Australie. — STR / AFP

Bonne nouvelle pour les amis des animaux! Un rarissime wombat à museau poilu du Nord est né en Australie, ont annoncé mercredi les autorités de l'Etat du Queensland. Pour situer, le wombat à museau poilu du Nord est l'une des trois espèces de wombats. Ces derniers, qui appartiennent à la lignée des marsupiaux, ressemblent à de grosses marmottes et pèsent entre 15 et 40 kilos. Cette naissance est d'autant plus rare et heureuse qu'il ne resterait plus que 250 wombats à museau poilu dans la nature.

Meet the first endangered northern hairy-nosed wombat born at the Richard Underwood Nature Refuge in five years! #wombatwednesday pic.twitter.com/Z0L0g2rGpm — EHP Queensland (@QldEHP) July 19, 2017

Le petit est sorti de la poche de sa mère dans le Refuge Richard Underwood créé il y a huit ans dans le Queensland, où vit l'une des deux dernières populations connues de wombat à nez poilu du Nord. Le ministre de l'Environnement de cet Etat du nord-est de l'Australie, Steven Miles, a précisé que les responsables de cette réserve surveillaient depuis dix mois la mère.

La première naissance en cinq ans

«Cela a été une longue attente pour l'équipe spécialisée dans les wombats. Mais il a été confirmé que le petit est finalement sorti de la poche, a-t-il indiqué. C'est la première naissance en cinq ans au sein de la colonie réintroduite de wombats à nez poilu du Nord, et cela montre que le male apporté l'an passé s'est bien adapté.»

Les deux seules populations connues de cette espèce se trouvent toutes les deux dans le Queensland, l'autre se situant dans le Parc national de l'Epping Forest.

Alarmée par le recul de la colonie de wombats dans ce Parc national, le gouvernement du Queensland avait créé en 2009 le second refuge, ce qui a permis à la population de se reconstituer lentement. «Ce petit est une arrivée très importante pour la colonie, il souligne que ce refuge offre des conditions propices à la reproduction», a affirmé Steven Miles.