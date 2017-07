VIDEO. Un pêcheur iranien «surfe» sur un requin et révolte le web

ANIMAUX Un pêcheur iranien a publié une vidéo dans laquelle on le voit marcher sur le dos d’un requin-baleine, au milieu du Golfe persique. Une scène qui n’a pas plus à tout le monde…

Un pêcheur «surfe» sur le dos d'un requin-baleine — CATERS NEW AGENCY/SIPA

Menacé par la pêche, voilà que le requin se voit transformer en planche de surf. Rahmat, un pêcheur iranien a publié sur Instagram une vidéo où on le voit pêcher dans le Golfe persique aux côtés d’un requin-baleine de belle taille.

Soudain, ni une ni deux, le pêcheur enjambe le bord de sa barque pour prendre pieds sur le dos de la créature marine, et s’éloigne tranquillement sur sa « planche » improvisée. Amusé, il ne se prive pas de sauter sur le requin, bientôt rejoint par d’autres pêcheurs qui l’accompagnent.

>> A lire aussi : VIDEO. Coup de pub: La vidéo de l'actrice porno mordue par un requin serait fausse

Si les apprentis surfeurs ne craignent rien, le requin-baleine étant une créature pacifique qui se nourrit de plancton et de petits poissons, il n’est « pas très malin de [lui] grimper dessus » juge la chercheuse en paléo-océanographie Maryam Mirzaloo. « Il faut garder à l’esprit qu’il ne faut pas toucher les animaux dans leur milieu naturel. Il y a des règles à respecter en matière d’approche des requins-baleines et pour préserver leur habitat » ajoute-elle, interrogée par France 24. Et si la scientifique admet que le comportement des pêcheurs n’a pas blessé l’animal, les internautes ont été nombreux a dénoncé le comportement « cruel » de cet Iranien.

>> A lire aussi : VIDEO. Une immense créature marine s'échoue sur une plage indonésienne

Un requin en danger

Car le requin-baleine se trouve dans la liste rouge « Appendix II », qui classifie les espèces en danger. Selon Maryam Mirzaloo, le poisson qui peut atteindre les 13 mètres de long est particulièrement menacé en Asie de l’est ou à Oman, zones géographiques dans lesquelles leurs ailerons sont très demandés.

Le pêcheur, qui a essuyé bon nombre de commentaires peu flatteurs, a publié une seconde vidéo montrant l’animal en pleine forme, quelque temps après que lui et ses amis ont grimpé sur son dos. Il spécifie que le requin-baleine se porte à merveille, et que les pêcheurs « aiment les baleines ».