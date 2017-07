14-Juillet: La fanfare va reprendre du Daft Punk lors du défilé

Défilé du 14 juillet. — 20 minutes - Slideshow

Coup de jeune et vent de fraîcheur au sein de la fanfare interarmées française. En répétition générale mercredi pour le défilé du 14-Juillet aux Champs-Élysées, la fanfare a révélé qu’elle allait jouer des morceaux du célèbre duo électro français Daft Punk, rapporte BFM TV.

Un nouveau défi

Ce changement de style audacieux est parfaitement assumé par les responsables de la fanfare qui ont reçu des consignes pour rajeunir leur image.

« On se lance un défi. On a envie de toucher la jeunesse, c’était le cahier des charges. Il y a un défilé militaire, avec des marches militaires, mais pour la jeunesse, c’est plutôt Daft Punk, alors on joue Daft Punk ! », a déclaré l’adjudant David, metteur en scène de l’ensemble à la chaîne d’info en continu.

Des militaires « dubitatifs »

L’annonce de ce nouveau répertoire ne fait pas franchement l’unanimité au sein de la troupe.

« Les militaires ont été très dubitatifs. Est-ce que ça va vraiment être accepté ? Pourquoi Daft Punk ? Je ne comprends pas. Mais on y va, on fonce et on verra ! », explique l’adjudant David.

L’exemple du stade de France

La Garde républicaine avait elle aussi créé la surprise le 13 juin dernier, en interprétant Don’t look back in anger, du groupe de rock britannique Oasis au stade de France lors du match de football entre la France et l’Angleterre.

Il s’agissait alors de rendre hommage aux sujets de Sa Majesté au lendemain des attentats qui avaient meurtri Londres et Manchester.

