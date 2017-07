New York: La bombe trouvée sous-terre contenait finalement les souvenirs d'un club des années 80

BACK TO PAST La bombe trouvée sous terre à New York le 5 juillet ne contenait pas d'explosifs mais bien les lettres et photos d'un club des années 80 , une sorte de «testament»...

Rue où a été retrouvée la — Mary Altaffer/AP/SIPA

Une étonnante histoire. Le 5 juillet, des ouvriers participants aux travaux lancés par la mairie de New York dans le Flatiron District de l'arrondissement de Manhattan ont découvert une bombe de la Seconde Guerre mondiale sous-terre.

Naturellement, l’objet a créé la panique dans le quartier. La police a immédiatement bouclé le secteur et des spécialistes ont été appelés en renfort au cas où l’objet serait encore opérationnel. Mais coup de théâtre ! Après avoir examiné l’objet de plus près, la police new-yorkaise a découvert que la « bombe » était inoffensive. Et pour cause, elle contenait seulement des photographies et lettres datant de 1985. Ces documents avaient été laissés là par les propriétaires du Danceteria Nightclub, l’une des boîtes mythiques de la ville fermée en 1986 et qui se trouvait juste au-dessus de l’endroit où les ouvriers ont creusé.

"Blast" from past. Bomb square evacuates 21st St, but this vintage missile dug up is a time capsule buried in 1984 by Danceteria nightclub. pic.twitter.com/OST7bjaJtZ — CeFaan Kim (@CeFaanKim) July 6, 2017

Contacté par la police de New York, l’ancien copropriétaire des lieux John Argento a expliqué que lui et ses amis avaient acheté la bombe dans un magasin de surplus militaire avant de l’entreposer dans le club. A la fermeture de la boîte de nuit, ils ont encouragé les habitués et les musiciens à la remplir de photos, d’objets et de petits mots, afin d’en faire une capsule testament du Danceteria qui pourrait être rouverte dans 10.000 ans. « C’était une super-excuse pour organiser deux grandes fêtes », a expliqué John Argento au New York magazine. « On pouvait faire une fête le jour où on l’a rempli et une deuxième quand nous l’avons enterrée, de manière assez solennelle. »

Danceteria (1979-1986) - Photos - 'Danceteria' nightclub in 1980s New York City https://t.co/75HMBjENaE — Andi (@andiwithani) July 6, 2017

Malheureusement, les infiltrations d’eau ont détruit la plupart des objets cachés dans la bombe à l’endroit même où seront bientôt construits des appartements de luxe.