VIDEO. Chine: Une passerelle vertigineuse en verre défie les records

Une passerelle au plancher en verre qui emmène les touristes à 123 mètres au-dessus du vide vient de faire son entrée dans le livre Guinness des records au titre de plus longue passerelle du monde en porte-à-faux (sans rien qui la soutienne par en dessous).

Seuls des câbles retiennent l’ouvrage de 69,6 mètres de long situé au bord d’une falaise de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine.

Les passerelles en verre sont devenues un « must »

Trente personnes maximum peuvent arpenter en même temps la plateforme, inaugurée le 1er avril dans un parc naturel, le Parc ordovicien de Wansheng.

Pour rappel, les sites touristiques chinois rivalisent d’imagination pour attirer les visiteurs, qui adorent se photographier devant des paysages spectaculaires. Les passerelles en verre sont devenues un « must » dans les parcs montagneux du pays tout comme les ponts de verre ou aux dimensions spectaculaires.

Ponts toujours plus hauts et ouvrages en verre

Après trois ans de travaux, le pont le plus haut du monde a ainsi ouvert à la circulation en décembre dernier dans la province du Guizhou (sud-ouest de la Chine). L’ouvrage culmine à 565 mètres au-dessus d’une rivière et parcourt 1.341 mètres entre deux montagnes. Au coeur des montagnes de Zhangjiajie, dans le centre de la Chine. le pont piéton en verre le plus long et haut du monde a, lui, dû fermer temporairement, deux semaines après son ouverture au public, victime de son succès.

Alors que le nombre de visiteurs devait être limité à 8.000 par jour, plus de 10.000 personnes sont venues chaque jour pour marcher sur ce pont en verre long de 430 m et perché à 300 m au-dessus du sol, qui relie deux sommets de ce parc naturel de la province du Hunan.