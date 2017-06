WaterMelonDress: Quand les instagrameurs s'habillent... en pastèque

Les instagrameurs s'habillent en pastèques pour l'été — Richard B. Levine/NEWSCOM/SIPA

Vous cherchez la tendance « fresh » de l’été ? La voilà (et elle ne coûte pas cher) ! Fini le Ice bucket challenge et le glitter booty, la nouvelle mode à adopter sur Instagram, c’est le #WaterMelonDress. Pour cela, pas besoin de glaçons, de paillettes ou autres accessoires trendy, il s’agit juste d’aller au marché acheter une pastèque bien mûre et de se mettre en maillot.

🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉 A post shared by Madeline Rox (@nedinnn) on Jun 18, 2017 at 7:01pm PDT

Ensuite, un photographe de votre choix découpe un morceau de pastèque en forme de robe et, grâce à un jeu de perspective, vous photographie tout(e) de rouge vêtu(e). Astucieux, n’est ce pas ? En tout cas la tendance fait son chemin : la Spice Girl Emma Bunton et l’animatrice de téléEllen DeGeneres y ont succombé, c’est dire !

#SummerFashion A post shared by Ellen (@theellenshow) on Jun 20, 2017 at 12:36pm PDT

My attempt at a #sexy #watermelon #dress #feeling #fruity A post shared by Callum Beeley (@beels0806) on Jun 27, 2017 at 3:27am PDT