Etats-Unis: Un père enterre son fils... qui réapparaît onze jours plus tard

L’histoire de cette famille californienne est incroyable. En mai dernier, Frank Kerrigan, un Américain de 82 ans, reçoit un coup de téléphone des autorités lui apprenant le décès de son fils âgé de 57 ans. L’octogénaire, qui vit dans le comté d’Orange, à côté de Los Angeles, organise donc ses funérailles. Onze jours plus tard, coup de théâtre : son enfant, Frank M. Kerrigan, fait son grand retour, bien vivant.

Statement from @OCSD about misidentification of Frank Kerrigan. Link to our exclusive story: https://t.co/868RMAkN8t pic.twitter.com/841XQS0T5v