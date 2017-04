Corée du Nord: Moment de détente surréaliste sur un site nucléaire

Ce qui ressemble à un match de volley a été capturé sur un site nucléaire nord-coréen par un satellite américain, le 19 avril 2017. — DigitalGlobe

Kim Jong-un trolle-t-il Donald Trump ? Au plus haut des tensions entre Pyongyang et Washington, un satellite américain a photographié un événement inattendu sur un site nucléaire nord-coréen, dimanche : un match de volley.

Sur les images capturées par DigitaleGlobe, on voit une douzaine de petits points dans une formation qu’approuveraient Jeanne et Serge. Apparemment, au moins quatre matches se sont déroulés sur plusieurs terrains du site, dans la zone administrative mais également celle occupée par le commandement militaire.

Si le volley est l’un des sports les plus populaires en Corée du Nord avec le foot, le basket et le tennis de table, les experts sont partagés sur la signification de l’événement. Selon le Think Tank américain 38 North, il est possible que ce moment « détente » se soit déroulé lors d’une période de « stand-by », alors qu’un tir de missile non-identifié s’est soldé par un échec, dimanche. Mais la Corée du Nord sait en général quand un satellite est braqué sur ses installations et a pu simplement vouloir semer la confusion, estime le groupe d’experts. Mission accomplie.