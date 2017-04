VIDEO. Inde: Chahat Kumar, ce bébé de huit mois qui pèse 17 kilos

Chahat Kumar, petite indienne de 8 mois pèse déjà 17 kilos. En avril 2017, son histoire fait le tour du Web. — Barcroft TV

La petite Chahat Kumar, née il y a huit mois dans le nord de l’Inde, pèse déjà 17 kilos, soit deux fois le poids habituellement constaté chez les bébés de cet âge. La situation préoccupe les parents de la petite fille, pourtant née avec un poids conforme à la moyenne. C’est en effet quatre mois après sa naissance que Chahat a commencé à grossir.

>> A lire aussi : Australie: Elle accouche par voie basse d'un bébé de plus de six kilos

« On a réalisé que son poids augmentait », raconte la mère du bébé atteint d’obésité morbide dans une vidéo mise en ligne ce jeudi par Barcroft TV et déjà visionnée plus de 2 millions de fois.

Elle mange quatre fois plus qu’un enfant de son âge

Le père de Chahat explique son désarroi face à sa fille, qui demande sans cesse de la nourriture et pleure quand elle n’en reçoit pas. Le nourrisson mange pourtant quatre fois plus qu’un enfant de son âge avec, à la clé, un poids comparable à celui d’un enfant de quatre ans.

Les parents de la petite Chahat ne sont pas les seuls à se sentir désarmés face à l’état du bébé. Comme l’indique Le Parisien, le médecin consulté par la famille Kumar n’avait encore jamais traité un tel cas. Et pour compliquer le tout, le suivi et le diagnostic de la petite Indienne par le praticien sont d’autant plus difficiles que l’épaisseur de la peau de la petite patiente rend les prises de sang impossibles.

>> A lire aussi : Obésité, diabète: l'Inde en pleine croissance a des problèmes de poids