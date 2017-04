Illustrer concrètement son propos est souvent le meilleur moyen de parvenir à ses fins. Lors d’une conférence de presse organisée jeudi, le gouverneur de la Virginie occidentale c’est littéralement lâché. Mécontent du budget alloué à son Etat par la Chambre des représentants et le Sénat, estimé à 4.1 milliards de dollars selon NBC4, Jim Justice a comparé cet argent à une bouse de vache. Bouse de vache qu’il a amenée avec lui, histoire d’être plus concis.

Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter et vue plus de 38.000 fois, on voit le gouverneur assimilé son budget à «un hamburger avec rien à l’intérieur» puis à «un sandwich à la mayonnaise». Ce faisant, il soulève des couvercles sur la table devant lui et sous lesquels se trouvent les animaux suscités. Quand vient le tour de comparer l’argent qui lui est alloué à «un tas de décisions politiques de m****», l’élu soulève inévitablement un couvercle sous lequel se cache une bouse.

CONFIRMED @WVGovernor uses real cow dung as a prop to show how he feels about Capitol politics. pic.twitter.com/6AFCRHj6yI — Blaine Carragher (@WSAZBlaine) April 13, 2017

De façon moins imagée et plus concrète, Jim Justice a ensuite utilisé son droit de véto sur le budget. L’initiative a visiblement plu à Gaylene Miller, la présidente de l’AARP de Virginie Occidentale, une association qui défend les droits des personnes à la retraite : «Voilà qui est le gouverneur. C’est ce que nous attendions de lui […] Je pense que son honnêteté est rafraîchissante» a-t-elle ainsi confié à Metro News. Reste à espérer pour le gouverneur qu’il obtiendra ce qu’il veut sinon il sera dans la m****.

Marie Lombard