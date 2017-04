Après DJ Grandma' et Escape Grandpa', voici Street Grandma'. Les octogénaires sont à l’honneur cette semaine et la troisième sur le podium s’appelle Louise Schnneider.

Le groupe pacifiste pour une Suisse sans armée a récemment lancé un mouvement destiné à bannir du pays chaque fond allant à une entreprise de production d’arme. Parmi ces fonds se trouve la Banque nationale suisse (rien que ça), connue pour investir notamment dans des sociétés d’ armement nucléaire. C’est pour lutter contre les actions de la BNS que Louise Schnneider s’est engagée dans l’initiative par graffitis du groupe pacifiste. Accompagnée d’un groupe de militants, elle a donc écrit « l’argent pour les armes tue » à la bombe au-dessus du bâtiment de la BNS… et s’est fait arrêter.

Relâchée quelques heures plus tard selon le secrétaire politique du groupe Younniss Mussa, Schnneider a déclaré à Blick qu’elle « le referait tout de suite car la banque nationale suisse investi dans le marché des armes. Cela doit cesser. »

Louise Schneider: "I believe in the mustard seed that moves mountains." pic.twitter.com/Z3R4LWclkj