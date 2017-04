Silvio Berlusconi déclenche une crise politique en sauvant des agneaux

Berlusconi a sauvé 5 agneaux de l'abattoir et provoqué une crise politique dans le même temps — Screenshot Youtube.com

C’est l’agneau de la discorde. Depuis quelques jours, le Cavaliere est au cœur d’un scandale politique qui oppose la Lega Nord (parti de droite populiste dirigé par Matteo Salvini) au parti dont il est lui-même président, Forza Italia (droite conservatrice). La cause de ce remue-ménage ? Le sauvetage par l’homme d’affaires et d’État de cinq agneaux destinés à être mangés à Pâques.

A l’appui de cet acte et pour prouver la bonne foi de Berlusconi, une vidéo réalisée par la ligue italienne de défense des animaux et de l’environnement contre la tradition de l’agneau de Pâques dans laquelle on voit Berlusconi câliner et nourrir les petits animaux. Si le contraste entre les doux agneaux blancs et l’homme aux multiples affaires judiciaires (incitation à la prostitution de mineures et corruption) est spectaculaire, la mini-crise politique qui a suivi ne l’est pas moins.

Forza Italia et Lega Nord opposés sur la question de la viande

Le soutien du président de Forza Italia à la communauté végétarienne et végétalienne a a singulièrement déplu aux professionnels de la viande mais également aux représentants de la Lega Nord, parti qui affiche pour sa part son soutien à cette branche de l’industrie agroalimentaire.

« C’est désolant de voir Berlusconi en soutien de campagnes pseudo-vegan qui risquent seulement d’endommager un secteur de qualité et fondamental du point de vue économique tel que celui de la viande » a déclaré Gian Marco Centinaio, sénateur de la Lega Nord, au quotidien Il Tempo. Le responsable économique du parti, Claudio Borghi Aquilini, déplore pour sa part la prise de position de Berlusconi et rappelle que la viande « a toujours fait partie de la culture culinaire italienne ».

You know the world's gone really crazy when Silvio Berlusconi turns veggie and cuddles lambs in an Easter campaign. https://t.co/ibBDYhzH9X — Mark Sparrow (@Markgsparrow) April 10, 2017

« Tu sais que le monde est devenu fou quand Silvio Berlusconi devient végétarien et câline des agneux dans une campagne pour Pâques »

Des agneaux aux élections parlementaires

Au-delà des accusations qui pointent la menace représentée par les campagnes de Berlusconi pour le secteur de la viande, d’autres dénoncent un savant calcul politique. Alors que le nombre de ventes d’agneaux de Pâques a baissé considérablement ces dernières années, le marché étant impacté par la crise économique et l’élan végétarien de la société italienne, le soudain militantisme de l’ancien président ne peut signifier qu’une chose aux yeux de l’association des bouchers Assocarni qui s’est prononcée dans un communiqué : le cavaliere a choisi de compter sur les électeurs « amis des bêtes » pour le porter jusqu’aux prochaines élections parlementaires en juin 2018.

Le fait que la Ligue de défense des animaux et de l’environnement, qui a produit la vidéo, soit présidée par nulle autre que la députée de Forza Italia et ancienne ministre du tourisme dans le gouvernement de Silvio Berlusconi Michela Vittoria Brambilla, n’a pas contribué à calmer les esprits.