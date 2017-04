Canada: Il se fait faucher par un cerf sur un parking

Un grand cerf. — ANGOT/SIPA

Au Canada, il ne faut pas seulement faire attention aux voitures. Un homme de 25 ans s’est fait littéralement faucher par un cerf lancé à pleine vitesse sur le parking d’un hôtel de Smithers, en Colombie britannique. Les images de vidéosurveillance montrent une scène surréaliste.

Shocking surveillance footage shows deer barreling over 25-year-old man in British Columbia. Fortunately, the man was unharmed. pic.twitter.com/m0sFNt0w2I — ABC News (@ABC) April 10, 2017

Un homme descend de voiture, tourne la tête vers sa gauche et se fait rentrer dedans par l’animal. D’après Mashable, le cerf tentait d’échapper à un chien qui le pourchassait. Selon la chaîne américaine ABC, la « victime » humaine de cet incident n’aurait pas été blessée. Le cerf n’aurait pas souffert lui non plus puisqu’il a très vite repris sa course.

Le site Global news indique que la victime de 25 ans, Cary McCook, a eu toutes les peines du monde à prouver son étrange mésaventure à son entourage car l’événement a eu lieu le 1er avril. Tout le monde a donc cru à une farce et il lui a fallu attendre d’avoir les images de vidéosurveillance pour établir sa version des faits de manière irréfutable.