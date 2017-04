VIDEO. Un pigeon s'écrase contre le passager d'un manège Grand Huit lancé à 180 km/h

Un pigeon a heurté le passager d'un manège Grand Huit — Christian Escobar Mora/SIPA

« Ferme ta bouche tu vas avaler »…des pigeons ? Un nouveau parc d’attractions thématique 100 % Ferrari, le Ferrariland, a ouvert ses portes à Salou, dans la région de Barcelone (Espagne). Sa particularité ? Il possède le roller-coaster le plus haute (112 mètres) et le plus rapide d’ Europe : il peut ainsi passer de 0 à 180 km/h en 5 secondes seulement. De quoi laisser tripes et boyaux derrière soi.

Mais la vitesse du manège a hélas provoqué la mort d’un volatile qui passait par là. Le jour de l’inauguration, alors qu’un visiteur du parc avait décidé de faire un tour du manège avec sa caméra embarquée, un pigeon est venu s’écraser contre lui. D’après ce que l’on peut deviner de la vidéo, il semble que le choc ait tué l’oiseau. Le visiteur lui s’en tire bien mais a probablement pris une bonne douche en rentrant chez lui. En tout cas sa vidéo a beaucoup amusé les internautes qui ont été plus de 865.000 à la visionner.