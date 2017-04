Mowglie a été retrouvé(e) dans la forêt indienne

Une petite fille vivant parmi les singes a été retrouvée dans le nord de l'Inde — Screenshot Uttar Pradesh

A mi-chemin entre Tarzan et Le livre de la jungle. Ce sont des élagueurs travaillant dans la réserve naturelle de Bahraich dans le nord de l’ Inde qui ont donné l’alerte. Il y a deux mois, alors qu’ils coupaient des branches, ils ont aperçu une petite fille émaciée parmi un troupeau de singes.

Selon l’officier de police Dinesh Tripathi, interrogé par Time of India, les singes semblaient la considérer comme une des leurs et ont tenté d’effrayer les policiers venus récupérer l’enfant qui « semblait faible et était très affamée ». Malgré la peur de la fillette, « terrifiée par [les policiers] », l’officier « s’est dépêché de partir avec elle dans sa voiture de police tandis que les singes leur faisaient la chasse », raconte-il.

Girl found in Katarniaghat forests of Uttar Pradesh's Bahraich two months back with habits similar to that of animals. pic.twitter.com/7lQlDYjF6V — ANI UP (@ANINewsUP) April 6, 2017

Alors que la petite Mowglie, âgée d’environ 8 ans selon les médecins interrogés par l’agence indienne le Dailymail, est maintenant internée dans un hôpital du nord du pays, des photos ont été relayées par la presse locale. Il semblerait que son comportement soit celui d’un animal : elle mange au sol et se déplace en se servant non seulement de ses jambes mais également de ses bras, selon le docteur K.Sing, chef médical et surveillant général de l’ hôpital d’Etat. « Elle n’est pas encore capable de parler, mais comprend tout ce qui est dit et sourit même ».

La police tente toujours de trouver la famille. Selon un inspecteur de Bahraich interviewé par Scroll.in, la fillette dans la jungle « portait des habits mais pas très sales, il semble qu’elle ait été abandonnée par sa famille ».

Elle aurait donc vécu comme les singes pendant quelque temps, suffisamment en tout cas pour adopter leur style de vie. Reste à savoir si la ramener parmi les humains, par lesquels elle est manifestement traitée comme une bête de foire, sera bénéfique à la fillette toujours effrayée par l’Homme.