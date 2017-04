T'as vu ?

TECHNOLOGIE Un habitant d’Alabama, qui avait laissé son iPhone charger pendant qu’il dormait, a été électrocuté par la rallonge de son chargeur…

Son téléphone l'a électrocuté dans son lit - LODI FRANCK/SIPA

Marie Lombard

Ça y est, les machines prennent le dessus. Un habitant d’Alabama (Etats-Unis), Wiley Day, s’est couché un soir de mars en laissant son iPhone charger à la tête de son lit. Seulement le matin, alors qu’il se levait, la chaîne en métal qu’il portait autour du cou est venu taper dans la partie aimantée de son chargeur apple, destinée à être raccordée avec la prise de rallonge.

Man burned advises against sleeping near charging iPhone - Local 10 https://t.co/FGTX92CnPe — Washington PressTech (@PressTechnol) April 3, 2017

Le collier de métal s’est alors transformé en conducteur de courant menant l’électricité droit vers le cou Wiley Day. La secousse qu’il a ressentie est « la plus étrange chose, la plus sombre, la plus démoniaque que vous puissiez jamais ressentir » a-t-il raconté au Washington Post. L’homme dit s’être par la suite jeté par terre : « votre corps est engourdi à ce moment » a-t-il ajouté avant de conclure « j’ai ressenti une grande pression autour de mon cou ». Après avoir pleinement repris conscience il a hurlé jusqu’à ce que sa nièce lui vienne en aide.

Au prix d’un terrible effort, il a ensuite réussi à retirer sa chaîne, à laquelle sont restées collées de petites bandes de peau arrachées de son cou et de ses mains. Wiley Day a été admis immédiatement à l’hôpital où les médecins lui ont diagnostiqué des brûlures au second et troisième degrés sur les mains et le cou. Après quelques jours en soins intensifs il a pu ressortir, guéri. « De mon expérience, cela ne vaut pas la peine de charger vos appareils électroniques au lit » a déclaré Wiley Day avant d’ajouter « je ne souhaiterais pas ce qui m’est arrivé même à mon pire ennemi ».

50 personnes tuées par leurs rallonges chaque année aux Etats-Unis

Interrogé par WAAY News, le physicien Benjamin Fail a estimé que Wiley Day avait subi une décharge de 110 volts alors que l’électricité peut entraîner la mort à partir de 100 volts, « Il est chanceux d’être en vie » a-t-il ainsi conclu.

Selon l’association américaine des brûlures, les prises de rallonge sont la cause de 4.700 incendies domestiques, 50 morts et 280 blessures chaque année aux Etats-Unis. De quoi en décider quelques-uns à charger leur téléphone en dehors de la chambre.

