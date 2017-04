T'as vu ?

IDENTITE Une petite Américaine a demandé à la marque de vêtements de mettre plus de dinosaures et de voitures sur ses tee-shirts pour filles. Le patron de l’entreprise a dit oui…

Une petite fille de 5 ans a demandé à GAP des tee-shirts avec super-mans et des batmans... il a dit oui - Richard B. Levine/NEWSCOM/SIPA

Marie Lombard

Rose pour les filles et bleu pour les garçons ? C’est bien souvent la vision genrée adoptée par les grandes marques de prêt-à-porter, et Gap n’y fait pas exception. Alors qu’elle faisait du shopping en ligne avec sa maman, la petite Alice, âgée de seulement 5 ans et demi, a remarqué que la section fille du site de la marque présentait de nombreux tee-shirts à fleurs et à princesses mais pas autant de Super-man, Batman et autres « trucs de gars » qu’elle aurait voulu.

Alors Alice a décidé d’envoyer une lettre demandant à l’entreprise ce qui pourrait être fait pour les enfants comme elles, qui souhaitent pouvoir s’habiller sans pour autant se conformer à une vision préconçue des genres. Peut-être était-il possible de mélanger les sections garçons et filles ou d’y ajouter une section « neutre » ? Publiée dans le Washington Post, la lettre de la petite fille lui a même valu un billet de la part de DC Comics, qui la félicitait d’avoir interpellé l’administration de Gap.

C’est alors qu’est arrivé un mail de la part de Jeff Kirvan, le directeur exécutif de l’entreprise. Ce dernier lui expliquait que GapKids « essayait de toujours offrir une large variété de styles et de choix pour les filles et les garçons » et que les tee-shirts avec des motifs de princesses Disney louaient « également la force et la bravoure des filles ».

Loin de rejeter les propositions d’Alice, le directeur exécutif a déclaré qu’il avait parlé avec les designers et qu’ils allaient « travailler sur des choses plus funs » pour les enfants comme elle. Alice lui a donc répondu qu’elle aimerait des tee-shirts avec la Bête (de La belle et la bête) car « il est gros et poilu et ressemble à Chewbacca ». Jeff Kirvan lui a répondu qu'elle aurait une bonne surprise dans la prochaine collection.

La mère d’Alice a pour sa part témoigné auprès du Washington Post : « Les gens dans le monde parlent des filles et de vêtements, mais il ne s’agit pas que de vêtements », affirme-t-elle ainsi avant d’ajouter qu’elle est chanceuse « car elle a été capable de montrer à sa fille que quand on a l'impression que personne n’écoute, il faut parler plus fort ».

