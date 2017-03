T'as vu ?

ANIMAUX Six vaches se sont échappées d’un abattoir de Floride jeudi, créant une belle pagaille dans la ville de Saint Louis…

6 vaches se sont échappée d'un abattoir à Saint Louis ( Etats-Unis) - Screenshot stltoday.com

Marie Lombard

On aurait presque envie de les inciter à courir plus vite. Jeudi midi, six vaches se sont échappées d’un abattoir de la ville de Saint Louis ( Floride), perturbant la circulation et s’attirant l’attention de nombreux passants curieux.

Selon la commissaire de police Renee Krismann, interviewée par Slt Today, les bovins se sont faufilés hors de l’abattoir par une porte non sécurisée dans une tentative désespérée d’échapper à une mort certaine. Toutes ont été rapidement été maîtrisées et capturés par la police avec l’aide de l’office de contrôler des animaux et de la Société humanitaire du Missouri. Toutefois l’une des vaches qui avait été enfermée dans le parc d’une résidence des Petites sœurs des pauvres a remis ça en cassant une barrière du domaine pour s’échapper de nouveau. L’animal a entraîné la police dans une course de plus d’un kilomètre avant d’être à nouveau récupérée.

Happy ending ?

La course pour la liberté des six bovins a ému la directrice de laFarm Sanctuary, une organisation new-yorkaise proposant un refuge pour les animaux, qui a offert d’adopter les fuyardes. Elle a proposé de venir avec le directeur de l’organisation de sauvetage des animaux Skyland pour récupérer les vaches.

Seulement voilà, le directeur de l’abattoir de Saint Louis s’est montré tout disposé à les leur céder, contre la bagatelle de 1.800 dollars par tête de bétail. Un prix que la Farm Sanctuary se refuse à payer selon Slt Today car serait « perpétuer un système qui (…) n’est pas un bon système ». La vie des six vaches est donc maintenant entre les mains d’un habitant du Missouri qui a lancé une cagnotte afin d’acheter la liberté des vaches.

