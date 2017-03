T'as vu ?

WEB Le compte twitter @burnedyourtweet s’est donné pour mission de brûler les tweets du président des Etats-Unis…

Un compte Twitter qui brûle les tweets de Donald Trump ? Ça existe ! - Screenshot @burnedyourtweet

Marie Lombard

« Donner aux tweets de Donald Trump l’attention qu’ils méritent. » C’est l’objectif que s’est fixé le compte Twitter « Burned your tweet » (j’ai brûlé ton tweet) créé le 28 mars par un mystérieux internaute. Le compte publie des vidéos dans lesquelles on peut voir un robot fait de bric et de broc imprimant et brûlant tous les messages postés sur le réseau social par le président républicain. Et c’est un véritable autodafé ! Onze tweets ont déjà été brûlés sans pitié.

Pour aller jusqu’au bout des choses, le tweet est ensuite adressé directement au compte Twitter de Donald Trump, histoire que celui-ci ne loupe rien du spectacle. @burnedyourtweet, déjà suivi par plus de 23.000 personnes, rencontre un succès tel que certains internautes ont manifestement reçu une invitation pour venir visiter la salle de crémation des tweets :

I just visited @burnedyourtweet HQ! It smells like burned paper and democracy! pic.twitter.com/XfhtU7fMFo — Boaz Frankel (@boazf) March 30, 2017

« Je viens de visiter le quartier général de @burnedyourtweet ! Ça sent le papier et la démocratie brûlés »

