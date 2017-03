T'as vu ?

JUSTICE Un habitant de Floride qui s’était filmé en train de prendre son petit-déj au milieu d’une route a été convoqué par la justice…

Convoqué devant la justice pour avoir mangé son ptit-déj sur une route - Screenshot Youtube.com

Marie Lombard

Un pique-nique qui n’a pas plus aux autorités. Travis Riley âgé de 21 ans, avait pourtant trouvé hilarant de filmer son ami Kiaron Thomas en train de déguster un copieux petit-déjeuner composé d’œufs brouillés, de bacon et de pancakes arrosés de sirop d’érable… en plein milieu d’une route de Floride. Relayée par des sites tels que TMZ et Fox News, la vidéo du jeune homme à peine sorti du lit, pantoufles aux pieds a vite atteint les 120.000 vues sur Facebook. Mais c’était le tribunal qui attendait Kiaron Thomas au bout de la route, et pas la célébrité.

Le jeune homme est en effet sommé de comparaître devant la cour pour avoir « placé une obstruction sur la chaussée et perturbé la fluidité du trafic » car pendant qu’il dégustait ses pancakes, les voitures tentaient pour leur part de le contourner. Toutefois, Kiaron Thomas s’avoue plutôt confiant quand à son passage devant les juges : « Il n’y a pas grand-chose que je puisse faire, » a-t-il ainsi déclaré au site Extra Crispy, « avec un peu de chance, ils me donneront une petite tape sur la main, un avertissement. Peut-être une amende ou un peu de travail communautaire. Je ne pensais pas qu’on en ferait une telle affaire. »

Non ce qui a le plus choqué les deux garçons, ce sont les réactions souvent négatives des internautes. « On a eu tellement de retours négatifs de gens qui – sans forcément appartenir à notre communauté – n’ont pas apprécié la blague et sont allés jusqu’à dire qu’à la place des conducteurs, ils l’auraient écrasé », explique Travis Riley. Des propos qui paraissent démesurés pour une vidéo de 1 minute liée sur Internet. Le débat continuera au tribunal.

