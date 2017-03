T'as vu ?

IDEES Un rassemblement de plus de 400 personnes (majoritairement des enfants) déguisées en Albert Einstein a eu lieu mardi à Toronto…

Marie Lombard

Une mer de cheveux blancs. Mardi au centre d’innovation MaRS à Toronto, plus de 400 personnes ont défilé déguisées en Albert Einstein, pulvérisant au passage le record datant de 1999 du « plus grand rassemblement de personnes habillées comme Albert Einstein » inscrit dans le Guinness Book.

Mais cette grande réunion de génies n’a pas pour seul but de remporter un record, il s’agit aussi et surtout de promouvoir la Next Einstein Competition de 2017. Créé en 2013 par les Amis canadiens de l’Université juive (CFHU), cet événement déniche les idées et cerveaux dans le monde et se déroule depuis chaque année à Toronto. Chacun a le droit de déposer avant le 25 avril son projet « qui fait du monde un meilleur endroit » et le gagnant reçoit 10.000 dollars pour transformer son idée en réalité. « C’est une compétition dédiée à l’imagination, aux innovations et aux idées » raconte le président du CFHU, Rami Kleimann, à CNB.

Daniel Salomon et Jonathan Sherman, deux collégiens interrogés par le média, ont déposé leur candidature à la Next Einstein Competition, leur idée est de créer des hologrammes faisant croire que quelqu’un est présent à la maison pour effrayer les voleurs. Selon eux, le dispositif permettra également de prendre une photo du potentiel voleur et d’envoyer une notification sur le téléphone du propriétaire de la maison. Pas de soucis à se faire, la relève d’Albert Einstein est assurée.

