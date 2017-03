T'as vu ?

FAIL Un Français en visite à Londres a voulu faire de l’humour en dansant devant les gardes royaux d’Angleterre. Ça n’a vraiment pas fait rire tout le monde…

Ce Français n'a vraiment pas fait rire ce soldat de la garde royale - Capture Dailymotion

M. F

Les soldats de la garde royale sont réputés pour rester immobiles, sans expression, quelles que soient les circonstances. Les faire bouger reste un défi que certains touristes tentent parfois de relever. Ce n’était pourtant a priori pas l’ambition de ce monsieur français en vacances en Angleterre.

Filmé par une femme l’accompagnant, il s’est posté devant le palais Saint-James pour improviser une petite danse devant les soldats montant la garde. Au bout de dix secondes de trémoussement, le garde de gauche se tourne d’un coup vers lui, frappe son pied au sol et lui hurle : « Wooooh ! Arrêtez ça et partez ! Vous avez déjà fait la même chose hier ! Et éteignez votre caméra ». Tout le monde n’est pas forcément fan du comique de répétition. Comme un enfant qui se serait fait gronder, le monsieur rejoint sa compagne et stoppe la vidéo, mettant fin à ce moment de gêne absolue.

