T'as vu ?

INSOLITE Ce véhicule unique au monde devrait passer son premier contrôle technique dans quelques semaines…

Michel Robillard, un ébéniste à la retraite, a fabriqué lui même la reproduction d'une 2 CV de 1953 en bois fruitier de Touraine. - Guillaume Souvant / AFP

20 Minutes avec agences

Du poirier pour l’ossature, du pommier pour le capot, du noyer pour les ailes et le volant, du merisier pour les portes et le coffre et de l’orme galeux pour le tableau de bord. Six ans après s’être lancé un défi ambitieux, Michel Robillard, un ébéniste à la retraite, vient de réaliser son rêve en achevant la fabrication d’un modèle de 2 CV de 1953 en bois fruitier de Touraine.

Un véhicule grandeur nature unique au monde, équipé pour prendre la route, et qui s’apprête même à passer son premier contrôle technique, dans quelques semaines.

Le véhicule, reproduction d'un modèle de 2 CV de 1953, est fabriqué en bois fruitier de Touraine. - Guillaume Souvant / AFP

Des maquettes avant de passer à la taille réelle

L’automobile possède une mécanique d’origine. « J’ai travaillé sur un châssis de Diane 6 de 1966 et un moteur de 3 CV car le bois est plus lourd que la carrosserie originale. Je l’ai isolé sous le capot en mettant une protection thermique », explique Michel Robillard, titulaire d’un CAP de menuisier en bâtiment depuis l’âge de 14 ans.

Le volant de la 2 CV a été conçu en noyer. - Guillaume Souvant / AFP

« Si les roues et les phares sont également d’origine, les enjoliveurs sont eux bien en bois, tout comme les sièges sur lesquels sont posés des coussins confortables », ajoute l’ébéniste, qui a d’abord réalisé des maquettes avant de se frotter à une reproduction en taille réelle.

Le retraité aux doigts d’or, qui vit à Loches (Indre-et-Loire), a déjà reçu des offres d’achat, mais pas question pour lui de vendre. « Je voulais faire un objet qui reste après moi. J’aimerai que cette voiture soit un jour exposée dans une galerie d’art », lance le passionné, qui rêverait aussi de voir un jour son véhicule à l’affiche d’un film publicitaire ou, pourquoi pas, d’un long-métrage.

A l'arrière, les sièges en bois sont équipés de coussins, pour plus de confort. - Guillaume Souvant / AFP

Mots-clés :