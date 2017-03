T'as vu ?

MONEY MONEY Le magnat de l'immobilier devenu Président n’a pas perdu que sa popularité. Son portefeuille s’est aussi allégé de quelques millions de dollars selon le magazine « Forbes »…

Donald Trump n'est «plus que» la 544 ème personne la plus riche de la terre - J. Scott Applewhite/AP/SIPA

Marie Lombard

La campagne de Donald Trump lui a coûté un bras. Selon le classement 2017 publié par le magazine Forbes ce lundi, le magnat de l’immobilier n’est plus « que » la 544 ème personne la plus riche sur terre. Avec un patrimoine estimé à 3,4 milliards de dollars (3,15 milliards d’euros), soit 200 millions de moins qu’il y a un an, le nouveau président américain perd donc 220 places dans le classement par rapport à 2016.

Cette baisse est due notamment aux élections. Donald Trump a en effet dépensé 66 millions de dollars pour financer sa campagne (ce qui ne représente toujours que 1.9 % de sa fortune). Le scandale de la Trump University a également arraché au milliardaire quelques dollars puisque, pour ne pas être entravé dans ses fonctions, le magnat a dû verser 25 millions de dollars de dédommagements pour mettre fin aux plaintes.

Mais la majeure partie de ses pertes est due à son patrimoine immobilier new-yorkais, qui représente 48 % de sa fortune. Transformée en camp retranché du candidat entre l’élection et l’investiture, la Trump Tower a vu sa valorisation chuter en un an de 86 millions selon Forbes. Enfin, le milliardaire a loupé l’euphorie boursière provoquée par sa propre élection. Il a ainsi décidé de vendre dès juin 2016 la totalité de son portefeuille, d’un montant de 38 millions de dollars. Un timing mal choisi lorsqu’on sait que la hausse des cours de la bourse a permis aux autres milliardaires du classement d’augmenter leur richesse de 16 % en moyenne. Si ça continue Donald Trump devra bientôt voyager en classe éco, qui sait ?

