ENLEVEMENT Des chercheurs argentins ont découvert une grenouille fluorescente, la première jamais découverte parmi les amphibiens…

Une grenouille fluorescente découverte par des chercheurs argentins - Screenshot Youtube.com

Marie Lombard

C’est la petite nouvelle dans la famille des espèces animales dotée d’étranges attributs. Un article publié lundi dans la revue américaine Proceedings of the National Academy of Sciences, rapporte que des chercheurs de l’université de Buenos Aires ( Argentine) ont découvert une propriété unique chez la grenouille arboricole Hypsiboas punctatus dont ils étudient la pigmentation : sa peau est fluorescente.

Ainsi, lorsqu’il fait jour, la grenouille est verte, jaune ou rouge selon les saisons. Mais lorsqu’elle est éclairée d’un faisceau ultraviolet, sa peau devient vert fluo. C’est une première dans l’histoire des découvertes scientifiques. En effet, certains amphibiens sont bioluminescents, c’est-à-dire qu’ils produisent de la lumière par eux-mêmes, mais jamais encore un amphibien fluorescent, c’est-à-dire capable d’absorber de l’énergie lumineuse venant d’un phénomène extérieur et d’y réagir, n’avait été observé.

Si cette capacité est présente chez certains poissons, coraux ou encore des insectes comme le scorpion, Hypsiboas Punctatus a recours, pour sa part, à des molécules fluorescentes encore jamais observées chez les autres animaux. Ces dernières sont concentrées dans son tissu lymphatique, sa peau et ses sécrétions glandulaires.

Elles peuvent, selon les chercheurs argentins, émettre l’équivalent de 18 % de la lumière réverbérée par la pleine lune. Ces travaux doivent aboutir à une étude poussée sur les fonctions écologiques et comportementales de la fluorescence chez la grenouille.

