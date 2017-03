T'as vu ?

SCIENCE Des chercheurs péruviens ont prouvé qu’il était vraisemblablement possible de faire pousser des patates sur la planète rouge, comme Matt Damon dans « Seul sur Mars »…

Un satellite de la NASA à proximité de la planète Mars en octobre 2016 - NASA/Shutterstock/SIPA

Marie Lombard

On dirait que Matt Damon n’était pas complètement dans les choux. Selon les chercheurs de l’international Potato Centre, au Pérou, il est possible de faire pousser des pommes de terre sur Mars, à l’instar de la plantation que met en place le héros de Seul sur Mars.

Pour l’expérience, les scientifiques ont utilisé un CubeSat hermétique et rempli d’échantillons de sols désertiques trouvés dans le désert péruvien, semblables à ceux de Mars. Ils ont ensuite reproduit les niveaux de pression, de dioxyde de carbonne et de températures de la planète rouge… Et les féculents ont poussé.

>> A lire aussi : Mieux que Matt Damon... des étudiants toulousains vont faire pousser des laitues sur «Mars»

Ce résultat est encourageant pour la Nasa qui voudrait un jour envoyer une mission sur Mars. Ainsi, comme l’a affirmé le chercheur Julio Valdivia-Silvia dans un communiqué « si les récoltes peuvent supporter les conditions extrêmes auxquelles elles ont été exposées dans notre CubeSat, il y a une bonne chance qu’elles puissent pousser sur Mars. Nous allons mener d’autres volets d’expériences pour déterminer la variété de pomme de terre la plus adaptée ».

