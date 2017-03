Marie Lombard

Jamais Donald Trump ne trouvera meilleur petit soldat que Kellyanne Conway. Toujours prête à le soutenir dans ses déclarations les plus fantaisistes, la conseillère du président des Etats-Unis, qui a inventé pour lui le concept des « faits alternatifs » ainsi que quelques attentats, a encore fait preuve ce week-end d’une grande créativité.

Interrogée par un journaliste de The Record au sujet des déclarations de Donald Trump qui accuse Barack Obama d’avoir mis les téléphones de la Trump Tower sur écoute, Kellyanne Conway a fait valoir qu'« il y a plusieurs façons de surveiller quelqu’un maintenant, malheureusement », parmi lesquelles la conseillère a cité « les téléphones, les écrans de télévisions » et… « les micro-ondes ». En effet, selon elle, « les micro-ondes peuvent être transformés en caméras ».

Alors que le chef du renseignement américain sous Barack Obama, James Clapper, et le président républicain de la chambre des représentants Paul Ryan ont nié les écoutes imputées à l’ancien chef d’État contre Donald Trump, Kellyanne Conway n’a pour sa part donné aucune preuve de la véracité de ses propos. Toutefois, comme la conseillère l’a affirmé ce lundi au journaliste de CNN Chris Cuomo : elle « n’est pas l’inspecteur Gadget (…) Et [son] travail n’est pas de présenter des preuves ». Une enquête parlementaire a été ouverte malgré le scepticisme autour des accusations du président.

I'm not Inspector Gadget. I don't believe people are using the microwave to spy on the Trump campaign. I'm not in the job of having evidence pic.twitter.com/4rPPzvXQCD

La circonspection provoquée chez les journalistes comme chez les internautes par les propos de Kellyanne Conway a mené le président des Etats-Unis à venir en aide à son cerbère :

It is amazing how rude much of the media is to my very hard working representatives. Be nice, you will do much better!