SPORT L’apnéiste français Arthur Guérin-Boëri a parcouru 175 m en apnée sous la glace dans un lac gelé de Finlande, battant le record du monde dans cette discipline…

Un apnéiste français a parcouru 175 mètres sous a glace - Screenshot Facebook

Marie Lombard

Certains sports relèvent de la torture. Le 11 mars, l’apnéiste Arthur Guérin-Boëri a eu la bonne idée d’arpenter le lac gelé de Sonnanen, en Finlande, pour aller… s’y baigner. Une fois sous l’eau et après une longue préparation respiratoire, le Français a parcouru 175 mètres en apnée sous la glace, battant par là même le record du monde de la spécialité dans une eau comprise entre 0 et 2 degrés, selon le site franceapnee.com. Cette performance sera homologuée dans le Guinness Book et par la Confédération Mondiale des activités subaquatiques (CMAS).

La préparation avant d’entrer dans l’eau

Entraîné à Montreuil (Seine-Saint-Denis), l’apnéiste a pourtant rencontré quelques difficultés lors de son arrivé en Finlande. A la sortie de l’avion, il a ainsi appris que son sac contenant son matériel de plongée avait été égaré par la compagnie aérienne Finnair. Embêtant mais pas suffisant pour décourager Arthur Guérin-Boëri qui a plongé avec du matériel prêté.

