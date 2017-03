T'as vu ?

VIDEOBOMB Interrogé sur la situation en Corée du Sud, l’expert Robert Kelly a été interrompu par ses enfants en plein live avec la BBC…

Un expert BBC interrompu en plein live par ses enfants - Screeshot BBC

Marie Lombard

Nous ne sommes qu’en mars, mais c’est probablement le meilleur videobomb de l’année. Sur la chaîne britannique BBC, le professeur Robert Kelly, de l’ Université nationale de Pusan en Corée du Sud, a été interviewé ce vendredi en tant qu’expert au sujet de la destitution de la présidente sud-coréenne.

>> A lire aussi : Corée du Sud: Eclaboussée par un scandale, la présidente Park Geun-Hye destituée

En direct, il commence à analyser la situation et l’état de la démocratie lorsque deux enfants en bas âge, qu’on peut supposer être les siens, font une apparition remarquée dans son bureau. Gêné, l’expert est resté impassible mais le présentateur en studio lui a fait remarquer, amusé, « que l’un de [ses] enfants venait d’arriver ». Le fiasco devient total lorsqu’une femme déboule dans la pièce pour les récupérer, et les force à quitter la pièce. A grand renfort de cris et de trépignements rageurs, les deux marmots finissent par s’en aller tandis que Robert Kelly s’excuse à plusieurs reprises.

Toutefois ni le présentateur ni la chaîne n’ont semblé déplorer ces interruptions et l’interview de l’expert, en plus d’atterrir dans la rubrique monde, est en tête des vidéos les plus vues sur le site du média. Publiées ce vendredi mais déjà partagées plus de 4.000 fois sur Twitter, les images réjouissent les internautes dont certains regrettent tout de même que l’expert n’ait pas eu une réaction plus tendre avec l’enfant.

>> A lire aussi : Corée du Sud: Des milliers de manifestants réclament le départ de la présidente

@BBCNewsbeat @tombennett71 Imagine how much nicer it would have been if he'd popped the kid on his knee though. — Monsterlander (@Monsterlander) March 10, 2017

« Imagine combien il aurait eu l’air plus sympa s’il avait pris l’enfant sur ses genoux »

« Il aurait définitivement pu réagir plus doucement »

Mots-clés :