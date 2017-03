Marie Lombard

Un scandale qui rappelle désagréablement celui de Flint dans le Michigan, où les eaux étaient contaminées au plomb depuis 2014. Comme le démontre une vidéo filmée à Onoway au Canada, les habitants de cette ville qui en compte 900 se sont réveillés lundi avec une drôle de surprise qui les attendait dans leurs éviers.

L’eau du robinet, d’habitude claire et limpide, avait pris une teinte rose fuchsia pour le moins chimique pendant la nuit. Nombre d’habitants, en l’absence d’informations de la part de la mairie, se sont rués au supermarché acheter des pacs de bouteilles d’eau.

The stages of pink at one household. Alberta Environment to have water speacialist in #Onoway today. @GlobalEdmonton #yeg pic.twitter.com/7B9NFl936l

>> A lire aussi : Flint: Plainte contre le Français Veolia dans le scandale de l'eau contaminée

Il leur a fallu attendre 24 heures avant que le maire d’Onoway publie un communiqué pour les rassurer. Dale Krasnow a ainsi expliqué que la coloration rose bonbon n’était en réalité due qu'« au traitement des eaux usées de la ville, réalisé à l’aide de permanganate de potassium ». Un incident causé par une valve mal fermée aurait alors permis à ce produit de converger vers le réseau de distribution d’eau d’Onaway. Le maire, rassurant, a cependant déclaré que les habitants « ne couraient aucun risque », mais la couleur de l’eau demeure cependant peu engageante.

L’Agence de santé de l’Alberta a pour sa part mis en garde les personnes ayant une peau sensible, car le permanganate de potassium peut provoquer des irritations.

>> A lire aussi : A Flint, Obama boit de l'eau pour rassurer les habitants

This resident vows not to consume any of this water. She won't be washing the floors either 'til it runs clear. #yeg pic.twitter.com/mOkckrLGd6