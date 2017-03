20 Minutes avec agence

La Statue de la Liberté s’est éteinte pendant plus d’une heure dans la nuit de mardi à mercredi à New York (Etats-Unis). Le hasard a voulu que cela tombe le 8 mars, à l’occasion de la Journée Internationale des droits des femmes.

Thank you Lady Liberty for standing with the resistance and going dark for #DayWithoutAWoman 🗽



📷: @randybals #StatueOfLiberty pic.twitter.com/D0JG9MmSRj