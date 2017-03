T'as vu ?

FOOT Pour le Mondial 2018, un député russe d'extrême-droite propose de canaliser les hooligans des son pays en faisant de leurs bagarres un vrai sport encadré...

Affrontements entre hooligans après un match Pologne-Russie - LUKA LUKASIAK/ENPOL/SIPA

Marie Lombard

Les hooligans russes n’ont pas fini de sévir lors des matchs defoot. Toutefois, le député russe Igor Lebedev, membre du parti d’extrême droite LDPR, semble avoir eu une idée pour les canaliser. « Sachant que nos fans sont des combattants et pas des hooligans, nous pourrions transformer les affrontements entre supporters en sport », a-t-il ainsi suggéré sur le site de son parti, selon l'AFP. « La Russie serait alors pionnière dans un nouveau type de sport », ajoute le député qui va même jusqu’à affirmer que ce genre de spectacle pourrait attirer autant de supporters que le font les clubs de foot.

Igor Lebedev a une idée très précise de ce que cette organisation pourrait donner : « Les supporters anglais arrivent, par exemple, et commencent des bagarres « narre-t-il. « On leur répond : défi accepté, rendez-vous au stade à telle heure ».

Ce projet fait sans doute suite aux violences entre Russes et Anglais lors de l’ Euro 2016 et à la déclaration de hooligans russes à la BBC en février dernier qui promettaient « un festival de violence » lors du Mondial 2018 qui aura lieu en Russie. Selon Igor Lebvedev, les autorités du pays « ont pris toutes les mesures de sécurité et actualisé la législation. Pas un touriste ne devrait avoir peur de venir chez nous à l’été 2018 ». La Fifa a pour sa part écarté tout risque pour la sécurité des supporters se déplaçant en Russie pour la Coupe des confédération organisée en juin et le Mondial-2018, assurant que ces compétitions seront un « festival du football ».

