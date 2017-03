T'as vu ?

MIGNON La désarmante innocence de Jax et Reddy, deux petits Américains âgés de 5 ans, a ému la mère de l'un deux, puis les internautes...

Du haut de leurs 5 ans, Jax (à gauche) et Reddy (à droite) sont amis et pensent que seuls leurs cheveux les différencient. (Photo postée le 24 février 2017) - Jobina Fortson

20 Minutes avec agence

Reddy Weldon et Jax Rosebush sont deux amis de 5 ans qui vivent à Louisville dans l’État du Kentucky (Etats-Unis). Leur innocence a récemment montré que, pour certains, la couleur de peau n’a vraiment aucune importance. Au point, dans le cas des petits garçons, de l’ignorer complètement.

Persuadés d’être identiques

Si Reddy est noir et Jax blanc, les deux camarades sont absolument persuadés d’être le portrait craché l’un de l’autre, rapportent plusieurs médias dont le Telegraph. Les deux camarades d’école pensent que seules leurs coupes de cheveux les différencient.

Ils ont donc demandé à la mère de Jax de raser la tête de son fils dans le style de la coiffure de Reddy, certains qu’ainsi, leur instituteur allait les confondre et qu’ils allaient pouvoir faire une blague à ce dernier.

La Toile fond

« Si ce n’est pas la preuve que la haine et les préjugés sont des comportements appris, alors je ne sais pas ce qu’il vous faut », a commenté la mère de famille le 24 février dernier sur sa page Facebook. Un message qui a fait fondre la toile et qui avait donné lieu ce lundi midi à 219.000 réactions et plus de 104.000 partages.

Toujours sur le réseau social, la journaliste Jobina Fortson a mis en ligne mercredi dernier une vidéo montrant les deux enfants surexcités au moment du passage de Jax sous la tondeuse, des images vues plus de 6 millions de fois.

