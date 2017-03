T'as vu ?

FOOD Au Japon ouvriront prochainement des «mayonnaise cafés», dans lesquels tous les plats sont à base de mayonnaise. Miam…

Une guide à l'usine de mayonnaise Kewpie à Tokyo - kyodowc112321.JPG k/NEWSCOM/SIPA

Marie Lombard

Avis aux amateurs de mayonnaise… Vous l’ignoriez peut-être, mais les Japonais ont une passion pour la mayonnaise. Et tout spécifiquement quand celle-ci vient de chez Kewpie, qui en est le fabriquant le plus reconnu par les Nippons.

Every meal tastes better with kewpie Mayo — Christine (@Qtchenie) February 25, 2017

« Tous les plats ont meilleur goût avec la mayo Kewpie »

@rjuner @avsupperclub kewpie is the superior mayo, despite my childhood Korean food upbringing — Jason Freed (@JasonjFreed) September 13, 2016

« Kewpie est une mayo supérieure, malgré mon éducation alimentaire coréenne »

La frénésie autour de cette sauce est telle que Kewpie a annoncé qu’allaient ouvrir des « mayonnaises cafés » à Tokyo et Nagoya, pour faire un coup de pub supplémentaire à l’entreprise. Le café de Tokyo sera ouvert durant tout le mois de mars tandis que celui de Nagoya sera inauguré en avril.

Au menu ? Du poulet mariné dans de la mayonnaise, des omelettes à la mayo, des sandwichs thon mayonnaise, des salades et bien sûr les inimitables œufs durs à la mayonnaise. Que des produits diététiques donc, et on ose à peine imaginer à quoi peuvent bien ressembler les desserts…

