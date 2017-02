T'as vu ?

CHINE Un nouveau cuisinier enflamme la Toile, il s'agit de Noodle Bae, le faiseur de nouilles qui s'apprête à détrôner Salt Bae...

Noodle Bae prépare les pâtes en dansant sur un rythme endiablé - Fernando Vergara/AP/SIPA

Marie Lombard

Salt Bae n’a qu’à bien se tenir car la concurrence débarque. Tian Bo, un chef cuistot chinois, est la nouvelle coqueluche des réseaux sociaux. L’homme de 31 ans travaille dans un restaurant de Chengdu (Chine centrale) spécialisé dans les nouilles, et une simple caméra introduite sur son lieu de travail l’a rendu célèbre.

Du jour au lendemain, Tian Bo est ainsi devenu une star de Weibo, réseau social numéro 1 en Chine. Pourquoi ? Grâce à sa danse des nouilles. Entre lents gestes cérémonieux et sautillements, le cuisinier déroule un fil de pâte de riz long de plusieurs mètres sur un air entraînant, ce qui a manifestement su séduire les internautes.

Interrogé par le West China City Daily, Tian Bo a expliqué avoir commencé à danser en faisant des nouilles en mars 2016, alors que son restaurant connaissait de gros problèmes financiers. Sa chorégraphie lui a valu un regain de popularité et face à l’afflux des commandes, le chef a perfectionné sa danse et ajouté de la musique. La performance est réussie, on parle déjà de lui comme le descendant de Salt Bae, ce boucher turc qui avait à cœur de saler sa viande en effectuant un élégant mouvement du poignet.

