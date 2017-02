T'as vu ?

SPORT Remarqué pour sa performance rocambolesque aux mondiaux de ski de fond, le Vénézuélien Adrian Solano a dû également affronter la police française pour participer à la compétition…

Le skieur argentin Adrian Solano a connu un parcours difficile aux championnats de ski de fond en Finlande - Matthias Schrader/AP/SIPA

Adrian Solano n’a sans doute pas brillé par sa performance sur les skis mais il emporte haut la main le prix de la persévérance. Participant aux championnats du monde du ski nordique à Lahti en Finlande, Adrian Solano s’est fait remarquer pour ses nombreuses chutes et sa technique pour le moins hasardeuse.

Membre de la délégation vénézuélienne, le skieur de 22 ans qui voyait la neige pour la première fois a été forcé d’abandonner après 6,1 kilomètres d’un périple difficile. Toutefois, entre déséquilibres et bâtons cassés, Adrian Solano a fait preuve d’une abnégation hors du commun, allégorie vivante du dicton « l’essentiel c’est de participer ».

Découvrez Adrian Solano, la star des qualifications des Mondiaux de ski de fond ! pic.twitter.com/lHIoqqgn68 — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) February 23, 2017

Et l’on ne croirait pas si bien dire ! Car le calvaire du Vénézuélien n’a pas commencé sur les skis. Alors qu’il tentait le 19 janvier dernier de rejoindre la Suède pour s’entraîner avant le championnat avec son équipe et son entraîneur, il a été arrêté par la police française lors d’une escale à Paris.

Il semble que les agents de l’aéroport de Roissy n’aient pas cru qu’il venait pour faire du ski : « Je n’avais que 28 euros et les policiers m’ont accusé d’immigration (illégale) parce que ça se passait mal dans mon pays » a-t-il ainsi raconté à l’AFP. Le skieur affirme avoir été retenu pendant 6 heures malgré des papiers en règle et une lettre d’invitation à la compétition signée par son entraîneur. Envoyé plusieurs jours dans un hôtel dans l’attente de rencontrer un juge à qui il aurait pu « démontrer qu’il se rendait à la compétition », il a finalement été renvoyé au Venezuela.

Caracas proteste contre l’expulsion « inadmissible » du skieur

Cette histoire connaît toutefois une fin heureuse puisque Adrian Solano a pu décoller lundi de Caracas pour atterrir directement en Finlande et participer à la compétition au cours de laquelle il s’est illustré pour sa performance rocambolesque qui entrera certainement dans les annales du ski de fond. Car le Vénézuélien a fait forte impression à Lahti : « C’est la première fois que j’aide un skieur à régler ses fixations et utiliser ses bâtons », a ainsi témoigné le directeur des Championnats du monde, Jussi Prykäri, à l’AFP.

Si Adrian Solano, pas rancunier, a terminé sa course le sourire aux lèvres et affirmé que « les Français n’y [étaient] pour rien » dans ses mésaventures, Caracas va protester officiellement auprès de la France pour l’expulsion « inadmissible » de son skieur. « Nous allons présenter une protestation au gouvernement français pour l’affront fait au sportif vénézuélien », a écrit la cheffe de la diplomatie vénézuélienne Delcy Rodriguez sur Twitter dans la nuit de mercredi à jeudi. « C’est absolument inadmissible », a-t-elle ajouté. Le ski n’avait plus fait autant polémique depuis la publication en octobre 2016 des photos du sportif Luc Alphand chassant le gros gibier en Russie.

