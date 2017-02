T'as vu ?

TECHNOLOGIE L’entreprise HIG Traffic Systemes a mis en place à Bodegraven un passage piéton composé de LED au sol pour prévenir les marcheurs accros du téléphone du danger…

Un passage piétons pour les accros du smartphone - Screenshot Youtube.com

Marie Lombard

Il ne sera même plus nécessaire de lever le nez. L’entreprise HIG Traffic Systems a imaginé une solution pour remédier au problème des piétons renversés après avoir traversé une route en regardant leur smartphone. Dans la ville de Bodegraven, à l’ouest des Pays-Bas, a été installée le long de passages piétons situés à proximité d’écoles, une ligne composée de LED qui deviennent rouges ou vertes selon la couleur du feu, d'après Dutch News. Ainsi, quand un accro du smartphone veut passer, il n’a même plus besoin de quitter son téléphone des yeux.

>> A lire aussi : Addicts aux nouvelles technologies, qui êtes-vous?

« Les réseaux sociaux, les jeux, Whatsapp et la musique, sont des distractions majeures dans le trafic. On ne peut peut-être pas changer cela, mais on peut anticiper les problèmes », explique Kees Oskam de HIG au journal néerlandais.

Baptisée + Lichtlijn, cette invention ne fait toutefois pas l’unanimité. Nombreux sont ceux à déplorer cet « encouragement à geeker ». L’Association de sécurité routière néerlandaise est montée au credo : « Nous ne voulons pas que les gens se servent de leur téléphone lorsqu’ils sont dans le trafic, même en marchant. Les piétons doivent toujours regarder autour d’eux », s’agace ainsi le porte-parole de l’association, Jose de Jong. + Lichtlijn « récompense les mauvais comportements », selon lui.

Mots-clés :