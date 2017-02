T'as vu ?

ITALIE Quarante-deux palmiers plantés place du Duomo à Milan mettent les Italiens en émoi...

Des palmiers plantés devant le duomo - NICOLA MARFISI/AGF/SIPA

Marie Lombard

Les palmiers de la discorde. Jamais arbre n’aura été aussi contesté en Italie. Les quarante-deux palmiers plantés sur la place du célèbre Duomo deMilan sont les premiers arbres à être installés dans le cadre d’une initiative qui prévoit également la culture de bananiers. Ce projet est destiné à offrir un peu de verdure au monument, chef-d’œuvre de l’architecture du XIVe siècle.

Mais la pillule passe mal. Cette initiative de la région a suscité un vague de violentes critiques, qui touche l’espèce des arbres et les sponsors du projet. Selon certains, le recours à des arbres exotiques devant un monument national est un contresens total.

« Les plantes dans les espaces verts urbains ne doivent pas être nécessairement d’origine locale, mais planter ce genre d’espèce sur la « Piazza del Duomo » me semble être une folie néo-gothique », a commenté l’architecte et paysagiste italien Paolo Pejrone, interrogé par l’AFP, avant d’ajouter : « La place du Duomo est vide, c’est ce qui la rend célèbre. C’est comme ça qu’elle a été conçue par son architecte (Piero) Portaluppi, et cette vision doit être préservée. »

D’autres, puristes, s’en prennent au sponsor qui ne serait autre que le groupe américain Starbucks, poids lourd dans la vente de café.

Les opposants les plus farouches au projet semblent aussi être les plus extrêmes. Ainsi, le chef de la Ligue du nord Matteo Salvini a déclaré que tout ce qu’il manquait aux Italiens maintenant, c’était « les singes et les chameaux pour avoir vraiment l’Afrique en Italie ».

Le maire centre-gauche de Milan s’est quant à lui montré prudent et a simplement déclaré à la presse italienne qu’il préférait réserver son jugement pour la fin de l’opération : « En tant que citoyen, je suspends mon jugement. On verra quand ce sera fini. »

