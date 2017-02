T'as vu ?

SPORT Un Népalais de 85 ans envisage cette année de gravir le Mont Blanc pour la seconde fois...

A 85 ans, Min Bahadur Sherchan va escalader l'Everest pour la deuxième fois - Prakash MATHEMA / AFP

Marie Lombard

C’est l’appel de la montagne… Min Bahadur Sherchan, un Népalais de 85 ans, a pour ambition de monter pour la deuxième fois au sommet de l’Everest. Cela fait plusieurs années qu’il mûrit son projet mais jusqu’à cette année il avait joué de malchance.

En 2013, des lenteurs administratives lui avaient fait manquer la période la plus propice à cette ascension en mai. En 2015, c’était cette fois un violent séisme qui avait secoué le Népal, tuant environ 9.000 personnes dont 18 dans le camp de base de l’ Everest. Mais cette année, Min Bahadur espère bien gravir le toit du monde : « En montant l’Everest à mon âge, je veux booster la confiance des personnes âgées, inspirer de nouvelles générations et donner de la fierté au Népal », raconte-t-il ainsi à l’AFP. Rien que ça.

Les octogénaires se disputent l’Everest

L’homme avait effectué sa première ascension de l’Everest en 2008, à 76 ans, et était alors devenu l’homme le plus âgé à l’avoir gravi. Toutefois, il a été détrôné en 2013 par le Japonais Yuichiro Miura, âgé de 80 ans. Dur coup pour le vieil homme qui va cette année tenter de reprendre la tête de la course. La jeunesse, c’est dans la tête.

