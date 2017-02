T'as vu ?

NATURE Depuis douze jours, de la lave s'échappe en continu du volcan Kilauea, à Hawaii, et se déverse dans l'Océan Pacifique...

Un torrent de lave se déverse dans l'océan pacifique à Hawaii - HO / USGS / AFP

Marie Lombard

Des airs d'enfer au paradis. Le volcan Kilauea, sur l'île principale de l’archipel d'Hawaï, est entré en éruption le 28 janvier dernier. Et, avec l’odeur de soufre et le grondement des éruptions, le spectacle offert depuis l’océan Pacifique rappelle fortement l'iconographie infernale: un torrent de lave se déverse directement dans la mer. La rencontre entre la lave et l’eau froide du Pacifique provoque des explosions d’eau s’accompagnant d’énormes vagues, pendant que d’épais nuages de vapeur se forment au-dessus de la mer.

Les agences de tourismes locales ont profité de cette originalité naturelle, et ont modifié leurs itinéraires habituels afin de permettre aux touristes curieux de venir voir l’étrange spectacle. Dans une vidéo amateur, on peut même observer un touriste se baigner à côté de la chute de lave. En espérant qu’il n’ait pas fini cuit comme un homard…

Un volcan actif depuis 1983

Le mont Kilauea est situé au pied du Mauna Loa, l’un des plus grands volcans des Etats-Unis, et culmine à 1.200 mètres. Actif depuis 1983, il produit régulièrement des rivières de lave. Ce phénomène a été intensifié par l’effondrement début janvier d’un pan de falaise sur la côte. Et selon les spécialistes de l' United States geological survey, cette fissure s'élargit de jour en jour.

