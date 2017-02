Marie Lombard

Orange is the new green ? Depuis deux jours, les habitants d’Hanahan en Caroline du Sud , sont en émoi. Un alligator orange a été aperçu traînant dans les marais alentour.

Here Is An Orange Alligator To Unsettle Your 2017 Even More https://t.co/LWWs7OToh8 pic.twitter.com/mttN66Nz6n