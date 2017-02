T'as vu ?

CHOC Des usagers du métro new-yorkais voyageant dans un rame couverte de graffitis nazis se sont unis pour les effacer...

Des New-Yorkais ont effacé les graffitis nazis dans le métro - Wang Ying/XINHUA/SIPA

Marie Lombard

Du gel hydroalcoolique contre les signes de haine. Une mauvaise surprise attendait les usagers du métro new-yorkais samedi soir selon ABC. Sur la ligne 1, des croix gammées et autres symboles antisémites avaient été inscrits au feutre indélébile sur les murs et portes d’un des wagons de leur rame.

« Le wagon était silencieux et chacun se fixait du regard, mal à l’aise et incertain quant à ce qu’il convenait de faire », raconte sur Facebook Gregory Locke, un avocat présent dans le métro cette nuit-là. « Des symboles nazis. Dans une rame publique. A New York. En 2017 », détaille-t-il, encore sonné par ce qu’il a vu.

« Alors un gars s’est levé et a dit "le gel hydroalcoolique efface le marqueur. On a besoin d’alcool" ». Alors les usagers présents ont trouvé des morceaux de tissu et ont commencé à effacer les graffitis haineux. » Après deux minutes, tous les symboles nazis avaient disparu ».

>> A lire aussi : VIDEO. 637 espèces de bactéries recensées dans le métro new-yorkais

« C’est l’Amérique de Trump »

« "Je suppose que c’est ça l’Amérique de Trump", a dit un passager », raconte encore Gregory Locke qui lui répond dans son message sur Facebook : « Non monsieur, ça ne l’est pas. Ni ce soir ni jamais. Pas tant que les usagers du métro new-yorkais auront leur mot à dire ».

Mots-clés :