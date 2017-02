T'as vu ?

SNAPCHAT Dans une vidéo publiée par Arnold Schwarzenegger sur Snapchat, on voit David Cameron reprendre le fameux «je reviendrai» de Terminator...

Arnold Schwarzenegger et David Cameron s'éclatent sur Snapchat - Rex Features/REX/SIPA

Marie Lombard

La retraite ça a du bon.Arnold Schwarzenegger, acteur et ancien gouverneur de la Californie, a publié ce vendredi sur son Snapchat une vidéo plutôt étonnante. On l’y voit avec David Cameron, ancien 1er ministre du Royaume-Uni (ben oui, pourquoi pas), en train de se fendre la poire. « Je suis ici avec mon bon ami David Cameron », commence Arnold Schwarzenegger, et le susnommé de continuer « Je suis ici avec le gouverneur, il a fait du bon boulot… Je reviendrai. » Ainsi, l’ex premier ministre reprend à son compte une des phrases culte de Terminator, film dont le personnage principal est campé par Schwarzenegger. Sans pression.

>> A lire aussi : «Terminator Genisys»: Pourquoi James Cameron estime que c'est le troisième volet de la saga

Mais la reprise de David Cameron n’est peut-être pas aussi vide de sens qu’elle en a l’air. En effet « Je vais revenir », venant d’un premier ministre sortant, c’est suspect. Gardons l’œil ouvert.

Mots-clés :