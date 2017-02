L’arroseur arrosé. Donald Trump, grand maitre du harcèlement en tout genre sur les réseaux sociaux, a fait l’objet ce vendredi d’une subtile moquerie de la numéro 2 du gouvernement suédois sur Twitter. Isabella Lövin, a publié ce vendredi une photo d’elle signant un projet de loi Climat, entourée uniquement de collaboratrices, rappelant un cliché critiqué du président américain Donald Trump.

Just signed referral of Swedish #climate law, binding all future governments to net zero emissions by 2045. For a safer and better future. pic.twitter.com/OqOO2y8BU6

Dans sa mise en scène, on voit la vice-Première ministre et ministre de l’Environnement assise à un bureau, le stylo à la main, avec à sa droite sept collaboratrices, dont l’une est enceinte.

Ce cliché rappelle une photographie de Donald Trump signant le 23 janvier un décret réduisant l’accès à l’avortement, sous les yeux de collaborateurs exclusivement masculins.

As long as you live you'll never see a photograph of 7 women signing legislation about what men can do with their reproductive organs pic.twitter.com/dXjfVjnRiX