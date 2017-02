T'as vu ?

COMÉDIE FICTION Plusieurs personnalités, politiques ou non, pourraient remplacer le candidat empêtré dans l’affaire Penelope Fillon…

Dimitri Payet, Alain Juppé ou Manuel Valls (de g. à d.) peuvent-ils remplacer l'ancien Premier ministre? - Montage 20 Minutes/SIPA

Maxime Deloffre Twitter

Les révélations se succèdent à mesure que sa popularité chute. François Fillon, candidat élu lors de la primaire de la droite et du centre, est dos au mur. Les accusations du Canard Enchaîné sur le travail d’attachée parlementaire de sa femme, Penelope, contraignent les membres des Républicains à imaginer un plan B…

Ce plan B, pourtant nié à plusieurs reprises par des cadres du parti, est clair. Trouver un candidat capable de prendre la relève de François Fillon si celui-ci renonce à la présidentielle. Avec un peu d’imagination (et beaucoup de second degré), on a imaginé celles et ceux qui pourraient enfiler le costume de candidat…

Battus lors de la primaire, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé pourraient organiser leur grand retour. À moins que Bernadette Chirac ne prenne les choses en main. Sauf si Manuel Valls vient tenter sa chance. À condition que Cyril Hanouna reste à l’écart. Enfin vous comprendrez tout en regardant notre vidéo.

