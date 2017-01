T'as vu ?

AUSTRALIE Un conducteur pris pour excès de vitesse près de Perth en Australie a prétexté avoir été poussé par le vent…

L'excuse du jour pour un excès de vitesse : - Twitter.com

Marie Lombard

La question est : comment a-t-il pu croire que son excuse fonctionnerait ? La police nationale australienne a arrêté lundi un conducteur australien dans la petite ville de Three Springs, au nord de Perth sur la côte ouest. Pris pour excès de vitesse, le conducteur au volant d’un pick-up Holden Rodeo roulait à 127 km/h, soit 17 km/h au-dessus de la vitesse autorisée.

Mais ce n’est pas tout ! Au moment de dresser le procès-verbal, le conducteur a expliqué que son excès de vitesse était dû… au vent. « Le vent m’a poussé » a ainsi retranscrit l’officier de police sur le PV, dont une photo a été publiée sur le compte Twitter du commissariat, avec le commentaire « L’excuse du jour ». Peut-être est-ce dû au fait qu’il y avait peu de vent ce jour-là ou plus simplement à l’impossibilité pour ce dernier de « pousser » un pick-up de deux tonnes, mais la police n’a pas gobé l’histoire et le conducteur a écopé d’une amende de 200 $ et a perdu 2 points, selon Perth Now. Mais il fallait essayer…

