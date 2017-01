T'as vu ?

«Vous ne passerez pas!» avertit le bison - Capture d'écran «Zubri online»

Maxime Deloffre Twitter

En avant toute! Euh non, en fait sonnez la retraite! Des loups ont pensé se faire un festin en s’attaquant à un troupeau de bisons, dans la nuit du 3 au 4 janvier dernier, en Pologne. Des caméras de surveillance placées dans la forêt de Bialowieza ont filmé la scène pour le moins cocasse.

Les bovidés fuient à toute allure en apercevant la meute de loups. Quelques-uns font toutefois volte-face et tiennent tête aux prédateurs, qui restent à distance. Une minute plus tard, c’est la charge héroïque (enfin, tranquille la charge quand-même). Le troupeau fonce sur les loups qui détalent à grandes enjambées. Alors pour l’audace, on applaudit les loups. Mais s’attaquer à des animaux plus nombreux et bien plus massifs, on ne comprend pas trop le projet...

La vidéo a été mise en ligne par les gardes forestiers qui rappellent que 1.500 bisons, une espèce menacée, vivent dans cette région de la Pologne. Les caméras ont été installées pour permettre au grand public de les observer dans leur habitat naturel sans les perturber.

