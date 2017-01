T'as vu ?

20 Minutes avec agence

Plus de 780.000 vues sur YouTube et un enfant de 2 ans qui devient le « super-héros » du Web. Bowdy Shoff, petit américain de l’Utah (ouest des Etats-Unis), a, ce vendredi, sauvé la vie de son jumeau, Brock, coincé sous le poids d’une commode.

Pendant que leurs parents faisaient tranquillement la sieste

L’exploit a été filmé par la caméra de surveillance placée dans la chambre des enfants. On y voit Bowdy réfléchir, faire le tour du meuble sous lequel pleure son jeune frère et, après seulement moins d’une minute, réussir à le soulever et à le pousser pour dégager Brock, dont seule la tête et la moitié du corps dépassaient. Plus tôt, les jumeaux avaient escaladé la commode, la faisant basculer, ceci alors que leurs parents faisaient tranquillement la sieste.

« Nous n’avons rien entendu, nous les entendons normalement jeter leurs jouets, ils sont très espiègles », a expliqué à CNN Rick Shoff, le père des jumeaux. Ce n’est donc qu’en regardant les images de surveillance que les parents apprennent comment le meuble s’est retrouvé à terre.

« C’est une sorte de miracle »

Sur son compte Facebook, le papa souligne avoir posté cette vidéo pour alerter sur les accidents domestiques et sur tout « ce qui peut arriver dès que les parents ont le dos tourné ».

« Assurez-vous que toutes vos commodes soient stables et accrochées au mur », écrit Rick, avant de préciser avoir également souhaité montrer le joli lien qui unit Brock et Bowdy. Des jumeaux qui s’en sont d’ailleurs sortis sans une seule égratignure. « C’est une sorte de miracle », a confié à CNN, la mère, Kaily Shoff.

Et le papa de conclure alors que nombre d’internautes pointent aujourd’hui un manque de surveillance : « Beaucoup de parents ont sans doute fait la même erreur que nous avons faite, ils ne disposent pas de mobilier sécurisé ou fixé à un mur. Nous sommes très prudents, nous n’avons jamais pensé que quelque chose comme cela pourrait se produire. »

