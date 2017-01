L.B.

En Californie, le célèbre panneau Hollywood est devenu « Hollyweed » dans la nuit. Les habitants de Los Angeles se sont réveillés ce matin avec un canular de 100 mètres de long sur 13 mètres de large.

Sur leur colline, les célèbres lettres Hollywood ont été modifiées : les deux « O » ont laissé place à deux « E », pour former le mot « Hollyweed ». Une référence à la marijuana, « weed » en anglais.

Une improbable face qui a surpris et amusé les habitants en ce lendemain de réveillon du nouvel an.

IT'S 7:01 AM & I JUST GOT HOME AND THE HOLLYWOOD SIGN SAYS "HOLLYWEED"? REALLY THO GUYS pic.twitter.com/mvRauVrBQH

D’après le site CNBC, la police soupçonne des petits malins qui seraient montés sur la colline et auraient transformé les lettres à l’aide d’une bâche, comme on peut le voir ci-dessous. Les autorités pensent qu’il s’agit d’un clin d’œil à la légalisation de l’usage récréatif de marijuana en Californie.

While I'm not a fan of pranks, this one is good. Mostly because it's funny and didn't cause any real harm. #HollyWeed pic.twitter.com/KwTsAH8sRx