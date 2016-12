T'as vu ?

A COTÉ DE LA PLAQUE Les parents ont très vite compris que quelque chose n'allait pas...

A l'origine, l'assistant d'Amazon est prévu pour donner la météo ou jouer de la musique. - Jeff Chiu/AP/SIPA

Lucie Bras

Le nouvel assistant digital d’Amazon s’appelle Alexa. Grâce à cette vidéo publiée le 29 décembre sur Youtube, on peut se demander si elle n’a pas l’esprit mal placé.

>> A lire aussi : La nouvelle borne d'Amazon au cœur d'une affaire de meurtre

Il voulait seulement écouter une chanson

Alexa, c’est un assistant personnel à domicile qui a pris la forme d’un haut-parleur. Le nouveau gadget d’Amazon entend toutes vos requêtes grâce à ses sept micros. Si on lui demande, il peut retrouver et lire la page wikipédia de Charlemagne, donner la météo de demain sur Dijon, éteindre ou allumer toutes les lumières de la maison, jouer n’importe quelle musique ou encore détailler l’agenda du jour.

Dans cette vidéo, visionnée déjà plus de 3 millions de fois, un petit garçon filmé par ses parents, demande à Alexa de lui « jouer Digger Digger ». On n’a pas trop compris ce que ça voulait dire, et visiblement Alexa non plus.

Pour une raison mystérieuse, elle évoque immédiatement du porno explicite.

Si l’enfant ne comprend pas ce qui se passe, ses parents eux, oui. On entend leur voix derrière la caméra et le père utilise la commande vocale « Alexa, stop ! » pour l’arrêter.

D’après le site Mashable, le porte-parole d’Amazon a réagi à cette vidéo. « Ce problème a été réglé, et nous travaillons à ajouter des restrictions supplémentaires pour prévenir ce genre d’incidents dans le futur. » L’entreprise dit aussi avoir contacté le client à l’origine de cette vidéo pour s’excuser.

Mots-clés :